交流サイト（SNS）上でやりとりしていた岩手県の65歳男性に恋愛感情を抱かせ、現金約250万円をだまし取ったとして、岩手県警は10日、詐欺の疑いで、北海道釧路市の僧侶後藤徳雄容疑者（66）を再逮捕した。