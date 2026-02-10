ニッポン放送「ショウアップナイタースペシャルラジオペナントレース」（不定期、後8・00）が10日に生放送され、2大会連続でWBCメンバー入りを果たした宮城大弥投手（24＝オリックス）を兄に持つ女優でタレントの宮城弥生（19）らゲストの野球ファン芸能人たちが侍ジャパンの“最強スタメン”を決定した。この日は巨人ファンの宮崎瑠依（42）、阪神ファンの笹木かおり（35）、中日ファンの百道あん（26）、日本ハムファンの