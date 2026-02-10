２０２６年度当初予算案を説明する本村市長＝１０日、相模原市役所相模原市は１０日、２０２６年度当初予算案を発表した。一般会計は前年度比８・１％増の４０５５億円で、５年連続で過去最大となった。従来から重視するまちづくりや子育て関連施策に加え、喫緊の課題である移動手段の確保や不登校対策に力点を置いた。予算案は１６日に開会する市議会３月定例会議に提出する。行財政構造改革プランを前倒し終了し、積極型の予