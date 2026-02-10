アサヒグループジャパンは２月10日、３月24日付のグループ会社の代表取締役人事を内定したことを発表した。新社長は各社の株主総会後に各社の取締役の決定により正式に就任する。アサヒ飲料は、米女太一代表取締役社長が会長に就任し、近藤佳代子常務執行役員が代表取締役社長に就任する。カルピスは、関信彦代表取締役社長が退任し、アサヒ飲料執行役員の柳原康夫商品開発部長が代表取締役社長に就任する。カルピス新社長に就任予