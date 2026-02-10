友だちや彼氏、バイト先の上司や先輩など、身の回りで起こったことに悩んだことはありませんか？今回、Ray WEB編集部は女友だちとのトラブルについて読者に話を聞いて漫画にしてみました。前編から読みたい方はこちら＜前回のお話＞主人公はサークルが同じだったヒカリと仲良しです。ある日ヒカリがSNSで「人間断捨離しよ〜っと」と投稿をし、その翌日から主人公はヒカリに無視をされるようになります。ヒカリに無視をされて、『人