元巨人の元木大介さんが妻の元日本テレビアナウンサー・大神いずみさんと１０日放送の日本テレビ系「踊る！さんま御殿！！」（火曜・午後８時）に出演。激やせしてからの行動の変化を妻に暴露される一幕があった。今回は「夫婦のトラブル解消ＳＰ」。番組冒頭、ＭＣの明石家さんまに「元木は糖尿病の治療でそれだけやせたのか？」と聞かれると「そうです」と即答した元木さん、その隣で大神さんは「いかにもす『すごく努力