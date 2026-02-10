◆第６１回クイーンＣ・Ｇ３（２月１４日、東京競馬場・芝１６００メートル）＝２月１０日、栗東トレセンギャラボーグ（牝３歳、栗東・杉山晴紀厩舎、父ロードカナロア）は、坂路をゆっくりとしたペースで上がり、１１日の追い切りに備えた。体を使った力感のあるフォームで、迫力は十分。杉山晴調教師は「１週前追い切りでしっかり動けていました。ここまで順調ですね」とうなずいた。抽選をくぐり抜けて出走した前走の阪神Ｊ