『KAWAII MONSTER LAND - HARAJUKU -』のオープニングセレモニーが9日に行われ、プロデューサーの増田セバスチャンさんやFRUITS ZIPPER・真中まなさん（26）らが登場しました。原宿の竹下通りに新たに誕生するエンターテインメント施設『KAWAII MONSTER LAND - HARAJUKU -』（2月13日オープン）。きゃりーぱみゅぱみゅさんのステージ演出などを手がけ、2019年にNewsweek Japanで『世界が尊敬する日本人100人』に選出されたアーティ