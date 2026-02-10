俳優の神木隆之介さんが、所属事務所の公式サイトを通じて、結婚したことを公表しました。所属事務所も、併せて報告文を掲載しています。 【写真を見る】【 神木隆之介 】結婚を報告「一般女性の方と入籍しました」「これからも大好きなお芝居を続けていけるよう」決意新た神木さんは「一般女性の方と入籍しました」と報告。「これからも大好きなお芝居を続けていけるよう」と決意を新たにしています。 ▽▽▽▽神木