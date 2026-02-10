ミラノ・コルティナオリンピックのフリースタイルスキー男子モーグルは１０日の予選１回目で、前回北京大会銅メダルの堀島行真（トヨタ自動車）が８５・４２点でトップとなり、１２日の決勝に進んだ。島川拓也（日本仮設）は１３位、藤木豪心（イマトク）は１４位、西沢岳人（リステル）は２２位で、同日の予選２回目に回った。決勝は予選１回目の上位１０人と、１１位以下による予選２回目の上位を合わせた計２０人で争う。金