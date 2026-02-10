歌手の鈴木亜美が９日に４４歳の誕生日を迎えて、インスタグラムに新規投稿。２９年前の秘蔵プリクラを公開した。「４４になりました」と報告した上で、「１５の時のプリクラ、今も変わらず仲良い友達。プリクラ出た時期はどこも行列だった！プリクラ帳はパンパンだった」と少し色あせたプリクラを添えて、学生時代の思い出話。３児の母らしく、「今は娘がシール帳にハマってる♥」と受け継がれたＤＮＡを喜ぶようにつづ