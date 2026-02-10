お笑いコンビ「Take2」の東MAXこと東貴博（56）が10日、自身のブログを更新。防災士資格取得試験に合格したことを報告した。「合格通知は可愛い」と題したブログを更新。「合格通知」と書き出し、「防災士資格取得試験」の合格通知を公開。「試験結果合格」と表記されており、無事に合格したことを報告した。「いい年こいても合格は嬉しい」と心境をつづり、「昨日帰ったら届いてた。合格通知って可愛い。うっほほ〜い」と