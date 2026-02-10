放送作家の野々村友紀子氏（51）が10日放送の日本テレビ系「踊る！さんま御殿！！」（火曜後8・00）にゲスト出演。夫でお笑いコンビ「2丁拳銃」の川谷修士（51）の驚く運転中の行動を明かした。野々村氏は「うちの夫は車に乗ったら集中するのか、話し掛けたりしたら、高速を絶対降りちゃうんですよ」と言い「目的地があって、目的地にナビいれてて、そこに向かって行っているのに“修士くんさあ”って言ったら、“えっ何何何？