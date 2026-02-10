2月9日、新潟県の下越地区の屋内で13歳未満の女の子に対して抱きつくわいせつな行為をした疑いで教員の男(23)が逮捕されました。不同意わいせつの疑いで逮捕されたのは、村上市に住む教員の男(23)です。男は2月9日、下越地区の屋内で13歳未満の女の子に対して抱きつくわいせつな行為をした疑いがもたれています。2月9日に女の子が学校職員に対して「男に声をかけられた」と相談。その後、学校関係者が警察に通報し、警察が確認した