ボートレースからつの「ウインターモーニングバトル」は１０日、準優勝戦が行われた。山口達也（３９＝岡山）は準優１０Ｒ、インから危なげなく逃げて優出一番乗りを決めた。１５号機も「めちゃくちゃ良かった。行き足から全部いいと思う。しっかり出て行ってました。どこも悪いところがない」と大絶賛の仕上がりだ。優勝戦は３号艇。「カドは全然あります」とニヤリ。さらに「ピット離れもいいので出ればコースは取ります」