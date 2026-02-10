【モデルプレス＝2026/02/10】女優の八木莉可子が2月10日、代官山の新たなコンセプトストア「ディオール バンブーパビリオン」オープンイベントのフォトコールに出席した。【写真】八木莉可子、タキシード×ミニ丈衣装で美脚披露◆八木莉可子、タキシード×ミニ丈衣装で美脚披露ディオール ジャパン アンバサダーを務める八木は、黒のタキシードジャケットにミニ丈スカートを合わせたコーディネートを披露。スカートからは美しい脚