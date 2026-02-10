俳優・木村拓哉と歌手・工藤静香の長女でモデル、フルーティストのＣｏｃｏｍｉが「ＣＯＮ−ＣＯＮＨＯＮＧＫＯＮＧ２０２６ 」（４月４〜５日、ＡｓｉａＷｏｒｌｄ−Ｅｘｐｏ）のアンバサダーに就任した。１０日に自身のインスタグラムを更新したＣｏｃｏｍｉは、イベントのポスタービジュアルともに動画を添えてアンバサダー就任を報告。「ＣＯＮ−ＣＯＮではアニメやＩＰ、音楽など、アジアの文化のエッセンスが一堂