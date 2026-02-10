クックパッドでは、毎週水曜日にInstagram Liveを配信しています。今回は、クックパッドアンバサダー・新米幸せママ♡さんがNHKの料理対決番組『激突メシあがれ-自作グルメ頂上決戦-』で披露した優勝レシピ「塩揉み白菜のワンパン和風パスタ」をご紹介します。 白菜ときのこの旨味たっぷりの絶品パスタ NHKの料理対決番組『激突メシあがれ-自作グルメ頂上決戦-』で優勝したフライパン1つで完成する白菜が主役のパスタ。塩揉