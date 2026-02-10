【新華社北京2月10日】中国北京市東城区の隆福寺商業エリアでこのほど、新春マーケットがにぎやかに始まった。赤いちょうちんが高く掲げられ、年越しムード漂う会場には、市民や観光客が次々と訪れ、伝統と現代が混じり合う春節の雰囲気を楽しんでいる。今年のマーケットには老舗からトレンド系まで幅広いブランドが集結した。老舗漬物の「六必居」や七宝焼製作の老舗「北京市琺瑯廠」、世界的人気を誇る中国のアートトイブラ