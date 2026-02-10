「サウジＣ・Ｇ１」（１４日、キングアブドゥルアジーズ）連覇を狙うフォーエバーヤング（牡５歳、栗東・矢作）が１０日、競馬場のダートコースで荒木助手を背に調整した。「いい意味でタフな馬で状態の浮き沈みがなく、今回もいい感じです。４コーナーあたりでは“”行くの？”という雰囲気だったので“きょうはまだだよ”という感じでなだめたら、すぐに落ち着いて走ってくれました」と同助手はそう言って笑みをみせ、順調