「サウジＣ・Ｇ１」（１４日、キングアブドゥルアジーズ）ルクソールカフェ（牡４歳、美浦・堀）が競馬場のダートコースで最終追い切りを行った。僚馬シュトルーヴェ（牡７歳）を先行させ、内にもぐり込むと、最後は首差で先着。騎乗した鈴来調教助手は「追い切りは８分くらいで走らせて、調教師の指示通りに出来ました。国内であらかた仕上げてきたので、いい状態を保っているという感じです」と好感触を口にした。その後