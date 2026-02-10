新潟出身の若者が県外に流出する理由や背景を把握するための県独自の調査が行われ、その結果が公表されました。 （斎藤キャスター）人口の流出を示す「転出超過」。総務省によると去年新潟は全国ワースト4位でした。その大半を20代前半の若者が占めていて、一番多いのは20～24歳の女性となっています。なぜ、若者が流出してしまうのか、県は去年初めて県内出身の若者を対象にした意識調査を行いました。