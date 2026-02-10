毎週火曜21時よりテレビ朝日系で放送中の竹内涼真主演ドラマ『再会～Silent Truth～』のスピンオフドラマ『再会～Another Truth～』の前編が、2月10日よりTELASAで配信開始された。 参考：『再会～Silent Truth～』で事件のキーパーソンに渡辺大知、“お坊ちゃん”直人がハマり役 ある事件で使用された拳銃を小学校の桜の木の下に埋め、“誰にも言えない秘密”を共有した