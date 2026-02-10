アイベックが運営する出会い・恋愛マッチングアプリ・サービス「ハッピーメール（ハッピー）」は、成人女性を対象に実施した「バレンタインの本命チョコ」に関するアンケート調査の結果を発表しました。■本命チョコ、7割が「市販品を渡す」と回答本命チョコは手作りか市販品か尋ねたところ、「市販品」が70人で、全体の7割を占めました。「手作り」は30人にとどまり、本命チョコは市販品を選ぶ女性が多数派であることがわかりまし