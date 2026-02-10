キックオフから、わずか25秒後のことだった。２月10日にアジア・チャンピオンズリーグエリートのリーグステージ第７節で、上海申花と町田が上海スタジアムで対戦している。先制したのは町田。試合開始直後、縦パスに藤尾翔太が抜け出すと、敵陣ボックス内でジン・シュンカイに後ろから倒されてPKを獲得。これを相馬勇紀が確実に成功させた。スコアの記録は３分。ジン・シュンカイにはイエローカードが提示された。いきなり