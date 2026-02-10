去年11月、ある結婚式が行われていたが、その中に苦しみに耐えながら出席していた女性がいた。新郎のおばにあたるみゆきさんだ。その結婚式の前日夕方、みゆきさんの夫・和彦さんが夕飯を作ってくれた。みゆきさんの誕生日はその翌日、つまり結婚式に出席する日だった。そこでこの日和彦さんが妻を労おうと夕飯作りをしたのだ。作っていたのは大葉を巻いた和風ハンバーグ。この日、家には翌日の結婚式に出席する息子の空さんと、結