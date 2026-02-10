10日22時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年3月限は前日比170円高の5万7770円と大幅高で推移。日経平均株価の現物終値5万7650.54円に対しては119.46円高。出来高は1万1576枚となっている。 TOPIX先物期近は3874ポイントと前日比19ポイント高、TOPIXの現物終値比は18.72ポイント高で推移。 ○主要先物価格・22時00分時点 銘柄清算値(終値)前日清算値比出来高 日経225先物