8日に投開票が行われた「選挙」についてです。 今回は「衆議院議員選挙小選挙区」「比例代表」「最高裁判所裁判官国民審査」「県知事選挙」「県議会議員補欠選挙」。 地域によっては最大5枚の投票用紙が交付される選挙となりました。 そのような状況で相次いだのが、期日前と当日の投票所での交付ミスです。 県内では、同じ投票用紙を2枚以上交付する「二重交付」が16件。 別の選挙の用紙を渡す「誤交付