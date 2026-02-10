中国SNSの微博（ウェイボー）で、「人工知能（AI）に『ありがとう』と言うな」が大きな注目を集める話題となった。中国メディアの中国能源報が公開した動画では、「ありがとう」と言ってはいけない理由として「電力消費」が挙げられた。AIにとって「ありがとう」は一つの指令に相当し、それに応答するたびに0．0003キロワット時の電力が消費されるという。動画では、「AIに『ありがとう』というのに慣れているし、私も人にそのよう