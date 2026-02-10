読売新聞社は９〜１０日、衆院選の結果を受けて緊急全国世論調査を実施した。中道改革連合に「期待しない」との回答は８０％で、衆院解散直後の前回１月調査から１１ポイント上昇。「期待する」は１６％（前回２２％）に落ち込んだ。中道改革は衆院選で、野党第１党の座を維持したものの、小選挙区で立憲民主党出身者が大量落選した。