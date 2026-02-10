読売新聞社は９〜１０日、衆院選の結果を受けて緊急全国世論調査を実施した。自民党と日本維新の会の与党が、定数の３分の２を上回る議席を獲得し、中道改革連合が大きく議席を減らした選挙結果を「よかった」とする回答は５５％で、「よくなかった」の３２％を上回った。「どちらともいえない」は８％。「よかった」と答えた人を年代別で見ると、１８〜３９歳で６３％、４０〜５９歳で５８％と若年層ほど肯定的だった。一方、６