石川県能美市の職員が上司から「残業三兄弟」とあだ名をつけられるなどのパワハラを受けて自殺していたことが分かりました。石川県能美市の総務部に勤務していた職員は、上司だった課長級の職員から残業時間を過少に申告するよう求められたうえ、他の2人と合わせて「残業三兄弟」というあだ名をつけられ、去年10月に自殺しました。外部の第三者委員会は、上司によるパワハラが自殺につながったと認め、能美市は上司を今月6日付で停