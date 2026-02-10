混合リレーで金メダルを獲得し喜ぶイタリアチーム＝ミラノ（共同）10日のショートトラック混合リレーは開催国イタリアが前回2位の雪辱を果たし、初の金メダルに輝いた。女子で35歳のフォンタナらが鋭い滑りを見せ、決勝は他国を寄せ付けず快勝。フォンタナは五輪では三つ目の金で、2006年トリノ大会から6大会連続で計12個目のメダル獲得となった。イタリアの優勝が決まると満員の会場には、怒号のような大歓声が響き渡った。