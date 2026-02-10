読売新聞社は９〜１０日、衆院選の結果を受けて緊急全国世論調査を実施した。今回の選挙で、自民党が大きく議席を増やした理由を９項目からいくつでも選んでもらったところ、トップは「高市首相の政治姿勢が期待された」８１％で、２位の「野党の党首に魅力がなかった」６４％を大きく上回った。以下、「野党の選挙準備が不十分だった」５９％、「高市内閣の経済政策が評価された」５８％などの順だった。「高市人気」がそのま