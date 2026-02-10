「なんだかコーデが地味見え……」そんなときにおすすめしたいのが、華やかな刺繍入りアイテム。カジュアルに着られるトレーナーなら、デイリーコーデで大活躍するかも。そこで今回は、【しまむら】マニアの@__koko.oさんが「お得すぎる」と絶賛している刺繍トレーナーをご紹介。\700（税抜）というお財布に優しい価格なので、店舗で見つけたらぜひカゴに入れて。 上品な刺繍のロゴデ