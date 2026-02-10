ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケートアイスダンスミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケートアイスダンス・リズムダンスが9日（日本時間10日）に行われた。最終グループの6分間練習では“ヒヤッとする場面”があったが、直後のスポーツマンシップに国際スケート連盟（ISU）が脚光を浴びせている。直前の6分間練習は同時に多くの選手が氷上に現れるため、衝突のリスクも高い。今回も米国のマディソン・チョック＆エヴ