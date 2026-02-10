ミラノ・コルティナ五輪ミラノ・コルティナ五輪は10日、スケートショートトラックが開幕し、女子500メートル予選、男子1000メートル予選、混合リレー準々決勝から決勝が行われた。転倒が相次ぐ、波乱の展開にネット上では驚きの声が上がっている。男女2人ずつがそれぞれ2回滑る混合リレー。準々決勝2組で日本は3番手につけていた2回目の3走・宮田将吾が猛然と追い上げ、外から2番手のフランス選手と並んだ際に接触し転倒。すぐ