◆第６０回共同通信杯・Ｇ３（２月１５日、東京競馬場・芝１８００メートル）＝２月１０日、美浦トレセン昨年の新潟２歳Ｓを勝利したリアライズシリウス（牡３歳、美浦・手塚貴久厩舎、父ポエティックフレア）が、好ムードを漂わせる。１０日は坂路をゆったりと６４秒３―１５秒１。落ち着いた様子で駆け上がり、１１日に予定する最終追い切りに備えた。大村助手は「結構ハードに攻めてきていますが耐えられています。動きもすご