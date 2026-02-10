巨人・泉口友汰内野手が１０日、宮崎キャンプを臨時コーチとして訪問した松井秀喜氏から指導を受けた。午後のフリー打撃中に「自分から行くべきだなと思って行かせていただきました」と、ヘルメットを脱いで松井氏の元へ。直立不動で金言に耳を傾けた。詳細は伏せつつ「すごく分かりやすく、質問した内容以外にもアドバイスを言ってくださいました。すごくありがたいなと。だからこそ、選手も（助言を受けに）行きやすいと思い