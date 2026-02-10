◆ミラノ・コルティナ五輪▽スピードスケート・ショートトラック（１０日、ミラノ・アイススケートアリーナ）【ミラノ（イタリア）１０日＝富張萌黄】ショートトラックが始まった。女子５００メートル予選は行われ、３組の金井莉佳（日大）は５２秒１６０の組２位で準々決勝進出を果たした。エースの中島未莉（みれい、トヨタ自動車）は２組を４３秒６５５で滑ったが、３位でタイムも拾われず予選敗退となった。男子１０００メ