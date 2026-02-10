日本スケート連盟は１０日までにＳＮＳを更新し、坂本花織のお茶目な一面を公開した。ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケート団体で銀メダルを獲得した日本チームで女子ＳＰ・フリーに出場した坂本。「坂本花織ｋａｏｒｉｓａｋａｍｏｔｏｍｉｌａｎｏｃｏｒｔｉｎａ２０２６」とハッシュタグが付けられた投稿で、五輪の形をしたメガネをかけ、視線は斜め上に向けられたモデルショットが披露された。この投稿には、