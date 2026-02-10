下山好充氏日本水連は10日、競泳日本代表ヘッドコーチ（HC）に下山好充氏（54）が就任したと発表した。2028年ロサンゼルス五輪に向けて「強い水泳ニッポンの復活に向けた強化体制の構築に取り組む」とコメントした。新潟医療福祉大を監督として率いる下山氏は、22年世界選手権の男子100メートルバタフライで水沼尚輝（新潟医療福祉大職）を銀メダルに導いた実績がある。競泳日本代表は、24年パリ五輪にHCを置かない体制で臨み