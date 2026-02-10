ミラノ・コルティナオリンピックは１０日、フリースタイルスキー男子モーグルの予選１回目が行われ、唯一の８０点台となる８５・４２点で１位突破を決めた堀島行真（トヨタ自動車）（２８）は「メダルも狙える得点だと思っている」と納得の表情だった。（デジタル編集部）「この一日を無駄にしないためにはどうすればいいか」と考えた堀島。「少しリスクを取りながら。失敗しても予選２回目がある」。心に余裕を持ちながら「攻