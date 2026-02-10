2月9日、テレビ朝日公式YouTubeチャンネル『動画、はじめてみました』に更新されたオリジナル企画「だらだら本音トーク」にて、齊藤京子が、昨年末に担当したMCの仕事について語った。【関連】齊藤京子、揺るがない“世界一好きな人”とは？「どんなことがあっても」動画内で、2025年12月21日に行われた『M-1グランプリ2025』敗者復活戦でMCを担当したことに触れられた齊藤は、「面白かったですし、なんかMC業を頑張りたいって思い