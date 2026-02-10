【リビーニョ（イタリア）１０日＝宮下京香】ミラノ・コルティナ五輪のスノーボード・ハーフパイプ日本代表が、会場で午前から公式練習に臨んだ。２２年北京五輪男子金メダルで、１月に負った複数箇所骨折などからの復活を目指す平野歩夢（ＴＯＫＩＯインカラミ）が、約３時間の練習後に取材に応じ「けが明けで痛みとかもある状態なので、練習の中でもやりきれない部分や痛みが出てしまう方向もあって、それと戦いながら、慎重に