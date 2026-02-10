◆第１１９回京都記念・Ｇ２（２月１５日、京都競馬場・芝２２００メートル）＝２月１０日、栗東トレセンメイショウブレゲ（牡７歳、栗東・本田優厩舎、父ゴールドシップ）は、朝一番の坂路で時計は遅かったが、しっかりと体を動かした。７歳でも活気にあふれ、元気いっぱいだ。騎乗した飯村助手は「去年はトモ（後肢）の状態がひと息だった時期もあったけど、今は調子がいいですね」と好感触を伝えた。追い込み脚質で展開に左