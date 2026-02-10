実はきょう、2月10日は「0（レ）」「2（フ）」「10（ト）」で「左利きグッズの日」。左利きに寄り添うグッズを紹介します。【写真で見る】左利きに配慮された「書写」の教科書左利きあるある「ご飯食べるとき…」「ハサミが…」10代（左利き）「友達とご飯行く時は、みんな右手でご飯を食べてるから、手が重なる」50代（左利き）「ハサミは刃が合わないので、うまく切れない」左利きの人は、日常生活で不便な思いをすることもしば