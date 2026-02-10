閣内協力に前向きな姿勢を見せた日本維新の会の吉村洋文代表だが、今後の内閣改造で入閣が期待される人物の具体名は明かさなかった。１０日、ＭＢＳテレビ「よんチャンＴＶ」（月〜金曜・後３時４０分）に生出演。「（閣内協力の）打診は受けたんですけど（人選は）これからです。大事なのは何をするかですから」と述べるにとどめた。「馬場（伸幸）さんも経験豊富やし、前原（誠司）先輩もそうですよね。遠藤（敬）さんは、で