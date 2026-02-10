いよいよ花粉シーズンの到来。実は今、「雄花だけを枯らして花粉を飛ばさない」研究がされています。実用化はいつごろなのでしょうか。【あなたの地域は？】2026年の花粉飛散情報経済損失を防げるのか…花粉の飛散止める最新研究山形純菜キャスター:東京農業大学の小塩海平教授によると「雄花だけを枯らして花粉を飛ばせない」という研究は、2年後の実用化を目指しているといいます。ただ、費用が課題だということです。都市部に影