神木隆之介さんNHK連続テレビ小説「らんまん」の主演などで知られる俳優の神木隆之介さん（32）が結婚した。所属事務所が10日、公式サイトで発表した。相手は「一般の女性」で、神木さんは「これからも大好きなお芝居を続けていけるよう、一生懸命頑張ります」としている。神木さんは、映画「ゴジラ―1.0（マイナスワン）」やTBS系ドラマ「海に眠るダイヤモンド」で主演を務めた。CMにも多数出演している。